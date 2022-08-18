Попереду ще половина шляху, ще все можливо, – тренер Бенфіки високо оцінив гру Динамо

Бенфіка виявилася сильнішою у першому матчі кваліфікаційного плей-офф Ліги чемпіонів проти Динамо. "Орли" розбили киян з рахунком 0:2.

Шмідт: Динамо – чудова команда

Головний тренер Бенфіки Рогер Шмідт прокоментував перемогу над Динамо у першому матчі кваліфікаційного плей-офф Ліги чемпіонів. Фахівець не поспішає радіти.

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"Матч був складним, команди показали інтенсивний футбол, як ми й очікували. Динамо – складний суперник, який знаходив простір у перехідних фазах. Деколи ситуацію доводилося рятувати нашому голкіперу. Але ми здобули хороший результат. Тепер постараємося перемогти на Да Луж.

Бенфіка виграла тільки першу половину протистояння, зробила перший крок. Потрібно відпочити та підготувати до другого матчу. Попереду ще половина шляху, ще все можливо. Мусимо зберігати спокій та концентрацію. Думаю, Динамо – чудова команда", – зазначив фахівець.

Як закінчився матч Динамо – Бенфіка