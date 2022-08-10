За крок до групового раунду: де дивитись матч Динамо — Бенфіка в Лізі чемпіонів

Минулі чотири поєдинки кваліфікації ЛЧ за участю Динамо були показані на Setanta Sports та "2+2". Однак у раунді плей-офф транслятор буде змінений.

У вівторок визначився тріумфатор дуелі між Динамо та Штурмом. Київська команда вдруге здолала австрійців і пройшла 3 кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів.

Як це було У Луческу все по плану: Динамо б'є Штурм та наближається до виходу в групу ЛЧ – відео голів

Тепер же в раунді плей-офф підопічні Луческу поміряються силами з Бенфікою. Перший матч пройде 17 серпня у Лодзі, тоді як друга гра – 23-го числа у Лісабоні.

Тим часом стало відомо, де дивитись матч Динамо – Бенфіка. Офіційний сайт киян повідомляє, що обидва поєдинки в прямій трансляції будуть показані на онлайн-сервісі Megogo. Саме цей ресурс є офіційним транслятором Ліги чемпіонів в Україні.

Що треба знати про виступ Динамо в Лізі чемпіонів:

Кияни почали свій шлях у турнірі з 2 кваліфікаційного раунду. Всі "домашні" матчі Динамо проводить в Лодзі через війну України проти росії.

Після нульової нічиї "біло-сині" перемогли в гостях Фенербахче і пройшли у 3 кваліфікаційний раунд. Там суперником підопічних Мірчі Луческу став Штурм.

Динамо двічі здолало австрійського опонента (1:0, 2:1). Хоча у другому матчі знадобився овертайм, адже Штурм мінімально виграв в основний час.

Останнім суперником Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів стане Бенфіка, за яку виступає Роман Яремчук. Переможець опиниться в груповому раунді турніру, невдаха опуститься в групову стадію Ліги Європи.

Жеребкування основної сітки Ліги чемпіонів відбудеться 25 серпня. Місце там вже забронював напряму Шахтар, який опиниться в третьому кошику.

Динамо вже грало минулого року в Лізі чемпіонів з Бенфікою на груповій стадії. У Києві була зафіксована нульова нічия, тоді як у Лісабоні перемога дісталась господарям (2:0).