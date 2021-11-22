Динамо – Баварія: де дивитися матч Ліги чемпіонів

У вівторок, 23 листопада, Динамо приймає Баварію в рамках 5-го туру Ліги чемпіонів. В Україні цей матч можна переглянути по телебаченню, а також онлайн.

Де дивитися поєдинок

Матч відбудеться в Києві на НСК "Олімпійський", початок поєдинку о 19:45. Переглянути гру Динамо – Барселона в Україні можна буде двома способами:

До речі Тренера Баварії роздратували питання журналістів щодо невакцинованих гравців у клубі

на платформі Megogo – офіційному транслятору Ліги чемпіонів в Україні. Для зручного перегляду необхідна підписка.

Також можна подивитися на платформі "Воля". Абоненти цього провайдера мають змогу додатково підключити показ матчів Ліги чемпіонів.

Мюнхенська Баварія зазнала серйозних втрат перед матчем проти киян. Відразу дев'ять футболістів команди були відправлені на карантин через те, що контактували з хворою коронавірусом людиною.

У другому турі німецька команда розгромила київське Динамо, забивши 5 голів.

Перед зустріччю з мюнхенцями кияни в рамках УПЛ безжально розгромили Чорноморець з рахунком 6:1. Натомість Баварія сенсаційно програла Аугсбургу у матчі 12-го туру чемпіонату Німеччини.

Баварія лідирує в турнірній таблиці групи Е перед матчами 5-го туру, у своєму активі мюнхенці мають 12 очок, друге місце за Барселоною, у каталонців 6 очок, далі – Беніфіка з 4 очками, а замикають групу кияни, у Динамо лише 1 очко.