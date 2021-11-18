У Нагельсманна однакове ставлення до всіх гравців

Питання щодо коронавірусної хвороби дещо роздратувало тренера Баварії.

До речі Гравець Баварії Кімміх може залишитись без частини зарплати після відмови від вакцинації

Він наголосив на тому, що через добу клуб зіграє проти Аугсбура, проте ніхто з журналістів не запитав про майбутній матч. Натомість всіх цікавить ситуація з COVID-19 у команді.

Нагельсманн наголосив, що його більше турбує спортивна тема. За його словами, він нікого з футболістів клубу не виокремлює.

Я однаково ставлюся як до щеплених, так і до нещеплених гравців. Для мене вони не кращі і не гірші. Я спілкуюся з ними про те, але здебільшого приділяю увагу спортивним темам. Ось чому я футбольний тренер, а не борець із пандемією,

– сказав тренер.

Позиція Кімміха