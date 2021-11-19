Чорноморець – Динамо 1:6

Голи: Ісаєнко, 44 – Буяльський, 27, 58 (пен.), Вітіньйо, 30, 37, Гармаш, 48, Кулач, 82

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Кияни могли відкрити рахунок на 17-й хвилині, коли Біловар запалив свічку над воротарським майданчиком, Шкурін скинув назад на Буяльського, той праворуч на Циганкова, який пробив у ближню стійку.

Через 10 хвилин Динамо все ж забило свій гол. Затяжну атаку Динамо завершив Буяльський ударом зліва метрів із 10 у ближній кут.

Відео голу Буяльського

У наступні 10 хвилин "біло-сині" довели рахунок до розгромного. Дублем відзначився Вітіньйо. Спершу Вачіберадзе втратив м'яч перед своїм штрафним, Шкурін віддав на Вітіньйо, який метрів із 18 поклав м'яч у ліву дев'ятку.

Відео першого голу Вітіньйо

А згодом Караваєв прострілив праворуч, Варакута відбив, Шкурін хотів перекласти м'яч на ліву ногу, але вийшов пас на Вітіньйо, який оформив дубль із кількох метрів.

Відео другого голу Вітіньйо

На диво Чорноморцю вдалося відіграти 1 м'яч наприкінці першого тайму – після кутового Чорноморця була скидка на далеку штангу, звідки Ісаєнко забив з метра в порожні ворота.

Відео голу Ісаєнка

Одразу після перерви підопічні Мірчі Луческу знову довели рахунок до розгромного. Гармаш, який тільки-но вийшов на поле, підловив відскок і метрів з 18 відправив м'яч у праву дев'ятку.

Відео гол Гармаша

На 52-й хвилині Кузик рукою зачепив Гармаша у власній штрафній і заробив пенальті. Арбітр 6 хвилин розглядав епізод на предмет офсайду у самого Гармаша, але все ж призначив пенальті. Буяльський без проблем реалізував 11-метровий удар.

Відео пенальті Буяльського

Відбувся в цьому матчі і дебютний гол. На 82-й хвилині Кулач ударом головою з лінії воротарського майданчика після навісу де Пени забив перший гол за Динамо.

Відео голу Кулача

Таким чином, Динамо здобуло легкі 3 очки та тимчасово відірвалося від Шахтаря, який 20 листопада зіграє матч проти Руху. Чорноморець з 11 балами посідає 12 сходинку турнірної таблиці УПЛ.