Барселона після скасованого пенальті відкрила рахунок у матчі з Динамо: відео
2 листопада 2021 , 23:30Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У вівторок 2 листопада, Динамо на НСК "Олімпійський" приймає Барселону у матчі-відповіді групового етапу Ліги чемпіонів. Рахунок у зустрічі змінився лише у другому таймі.
Першими рахунок у матчі відкрили гості з Барселони. Спершу арбітр скасував пенальті у ворота Бущана, але за декілька хвилин "каталонці" все ж забили. Мінгеса прострілив праворуч, пас на Дембеле перервали, але Фаті з 11 метрів забив м'яч під поперечину.
До слова Динамо – Барселона: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
Відео голу Фаті
Динамо – Барселона: перед матчем
- Динамо програло Барселоні в попередньому матчі турніру. До цього матчу Барселона не могла не лише виграти (дві поразки по 0:3 від Баварії та Бенфіки), але й бодай завдати удар в площину воріт суперника. І лише у матчі проти Динамо "синьо-гранатові" перервали цю серію невдач. Все у грі вирішив єдиний гол Жерара Піке, який і приніс перемогу Барселоні.
- Динамо перед грою з Барселоною провело два матчі проти Маріуполя на виїзді. Перший – 27 жовтня в Кубку України, другий – 30 жовтня в чемпіонаті. Обидва матчі закінчилися перемогою киян з різницею в один гол. Хоча матч УПЛ міг закінчитися і внічию.
- Саме за цей другий матч футболісти Динамо піддалися жорсткій критиці від головного тренера команди Мірчі Луческу. Все через погано проведену кінцівку матчу.