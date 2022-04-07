Динамо U-19 поступилося Спортингу у битві за вихід до 1/4 Юнацької ліги УЄФА

У четвер, 7 квітня, київське Динамо U-19 зіграло у 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА проти Спортинга U-19 з Португалії. Гра була перенесена на початку березня з Києва через воєнне вторгнення Росії в Україну.

Динамо U-19 – Спортинг U-19 1:2

Голи: Бражко 49 (П) – Кабрал 2, Кабрал 28

Динамо U-19 – перша українська команда, яка зіграла офіційний поєдинок з моменту початку російського вторгнення, пише 24 канал.

До теми Динамо розпочало підготовку до матчу плей-офф Юнацької ліги УЄФА

Раніше підопічні Ігоря Костюка в раунді плей-офф пройшли іспанський Депортіво в серії пенальті, а в груповому турнірі посіли друге місце, випередивши Баварію та Барселону.

Повернення киян до футболу виявилося дещо болючим. Лише за дві хвилини після свистка Спортинг вийшов вперед. Кабрал опинився на ударній позиції із меж карного майданчика вдарив у ворота опонентів.

Португальці агресивно розпочали гру. Вже на 28-й хвилині матчу Спортинг збільшив свою перевагу. Майже аналогічним ударом Кабрал оформив дубль.

У дебюті другого тайму гравець киян Бражко реалізував пенальті, скоротивши рахунок до мінімуму.

На жаль, Динамо так і не вдалося реалізувати свої шанси у грі проти Спортингу. Кияни у напруженій боротьбі поступилися португальцям з рахунком 1:2.

Переможці в 1/4 фіналу ЮЛУ зустрінуться з португальською Бенфікою, з якою кияни грали в одній групі. А на тріумфаторів цієї пари у півфіналі вже чекає туринський Ювентус.