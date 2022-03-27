Кияни все ж таки зіграють проти Спортинга

Поєдинок між Динамо U19 та Спортингом U19 мав відбутися в Україні. Проте через повномасштабне вторгнення Росії в Україну матч відбудеться на нейтральному полі.

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Зустріч нашої команди з лісабонським Спортингом готується до проведення в Румунії, на стадіоні бухарестського "Рапіда", 7 квітня.

Підопічні Ігоря Костюка у суботу, 26 березня, провели перший матч із початку повномасштабної війни України з Росією, зустрівшись із командою Стяуа.

Динамівці розгромили суперників із рахунком 5:0 завдяки голам Віктора Блізніченка, Назара Волошина, Дмитра Мельніченка, Кирила Попова та Ігоря Горбача.

Заступник генерального директора Динамо Сергій Мохник розповів про підготовку футболістів.

"Зібрати команду виявилося непросто, адже на момент початку війни гравці перебували не тільки в Києві, а й у Полтавській, Черкаській областях і інших регіонах України. Однак, команду вдалося зібрати в повному складі – за виключенням Вівчаренка, який захворів на коронавірус.

Наразі Динамо U19 перебуває в Румунії та розпочало підготовку до матчу Юнацької ліги УЄФА проти лісабонського Спортинга", – сказав він.