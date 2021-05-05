Два динамівці можуть пропустити підготовку збірної України до Євро-2020

5 травня 2021 , 11:40
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Джерело:

zbirna.com

Збірна України 15 травня розпочинає підготовку до чемпіонату Європи-2020. У Харків можуть не проїхати динамівці Олександр Андрієвський та Володимир Шепелєв.

Кадрові проблеми у збірній

Обидва півзахисники Динамо не потрапили у заявку команди на матч 25 туру УПЛ проти Маріуполя. Причиною такої відсутності стали травми.

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Володимир Шепелєв та Олександр Андрієвський потрапили у розширений список збірної України Андрія Шевченка у рамках підготовки до Євро-2020. Однак тепер футболісти ризикують не поїхати у розташування національної команди. Вже 15 травня у Харкові гравці розпочнуть свою підготовку.

В Андрієвського пошкоджена бокова зв'язка коліна. Через це він не грав у минулому турі УПЛ проти полтавської Ворскли. А Шепелєв травмував спину якраз у поєдинку у Полтаві.

Контрольні поєдинки збірної України

  • Україна – Бахрейн (23 травня)
  • Україна – Північна Ірландія (3 червня)
  • Україна – Кіпр (7 червня)

Найближчим часом медичний штаб збірної прийме рішення щодо майбутнього півзахисників столичного клубу. Не виключено, що у розширеному списку Андрія Миколайовича знову відбудуться зміни.

  • Національній збірній України точно не допоможуть на чемпіонаті Європи-2020 два футболісти Шахтаря – нападник Жуніор Мораес та оборонець Валерій Бондар. Обидва зазнали травм.
  • Також збори міг пропустити вінгер угорського Ференцвароша Олександр Зубков. Однак з'явилась інформація, що футболіст встигне відновитись від несерйозного пошкодження.
Автор: Софія Кулай