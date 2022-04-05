Динамівець Цитаішвілі може перейти до аутсайдера Польщі, – ЗМІ
Джерело:твітер BuckarooBanzai
Правий вінгер Георгій Цитаішвілі може змінити Динамо на Віслу. Футболіст незабаром може перейти у польську Екстраклясу.
Новий можливий клуб футболіста
Наступним клубом 21-річного півзахисника може стати польська Вісла. Команда з Кракова хоче орендувати у Динамо Георгія Цитаішвілі.
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Польська преса повідомляє, що футболіст вже незабаром одягне футболку Вісли. Новий потенційний клуб Цитаішвілі є аутсайдером польської Екстракляси – 16-те місце серед 18 команд.
Нагадаємо, що вінгер до кінця червня 2022 року виступає за одеський Чорноморець на правах оренди. Після чого повинен був повернутись у Динамо.
Першу частину сезону київський клуб закінчив на другому місці у таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 43 очки.
Футбольна кар'єра Цитаішвілі
- Георгій Цитаішвілі – вихованець київського Динамо.
- До січня 2021 року виступав за киян, після чого пішов в оренду у полтавську Ворсклу, де пробув шість місяців.
- У липні 2021-го був орендований одеським Чорноморцем.
- У сезоні-2021/2022 Цитаішвілі відіграв 15 матчів, у яких забив один гол.