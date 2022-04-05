Новый возможный клуб футболиста

Следующим клубом 21-летнего полузащитника может стать польская Висла. Команда из Кракова хочет арендовать у Динамо Георгия Цитаишвили.

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Польская пресса сообщает, что футболист уже в скором времени наденет футболку Вислы. Новый потенциальный клуб Цитаишвили является аутсайдером польской Экстраклясы – 16 место среди 18 команд.

Напомним, что вингер до конца июня 2022 года выступает за одесский Черноморец на правах аренды. После чего должен был вернуться в Динамо.

Первую часть сезона киевский клуб закончил на втором месте в таблице УПЛ, имея в своем активе 43 очка.

Футбольная карьера Цитаишвили