Новий можливий клуб футболіста

Наступним клубом 21-річного півзахисника може стати польська Вісла. Команда з Кракова хоче орендувати у Динамо Георгія Цитаішвілі.

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Польська преса повідомляє, що футболіст вже незабаром одягне футболку Вісли. Новий потенційний клуб Цитаішвілі є аутсайдером польської Екстракляси – 16-те місце серед 18 команд.

Нагадаємо, що вінгер до кінця червня 2022 року виступає за одеський Чорноморець на правах оренди. Після чого повинен був повернутись у Динамо.

Першу частину сезону київський клуб закінчив на другому місці у таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 43 очки.

Футбольна кар'єра Цитаішвілі