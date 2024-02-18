Колишній чемпіон світу у восьми дивізіонах Менні Пак'яо сподівався отримати ліцензію для участі в Іграх-2024. У жовтні минулого року НОК Філіппін надіслав запит до МОК, щоб отримати "універсальний доступ".

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МОК не зробив виключення для легендарного чемпіона

Ця перепустка надається країнам, які мають малу кількість спортсменів в індивідуальних дисциплінах у заявці на Олімпіаду. Проте Пак'яо отримав відмову.

У поясненні МОК повідомив, що організація дотримується вікового ліміту для боксерів – 40 років. Оскільки Менні Пак'яо виповнилося 45 років, то він автоматично залишається поза боксерським турніром. Цей віковий ліміт був встановлений у 2013 році.

Також Філіппіни не можуть розраховувати на "універсальний" доступ. МОК зазначив, що "універсальні місця не розподіляються серед країн, які в середньому мали понад 8 спортсменів в індивідуальних дисциплінах на останніх двох Олімпіадах – це стосується й Олімпійського комітету Філіппін".

Зазначимо, Пак'яо мав можливість взяти участь в Олімпіаді-2016 в Ріо-де-Жанейро. Проте тоді боксера обрали сенатором у Філіппінах і він пропустив змагання.

Здобутки легендарного Пак'яо