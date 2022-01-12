Дикий випадок: у Африці тренування збірної Малі перервали через перестрілку

Футболістам збірної Малі довелося зупинити тренування перед матчем групового етапу Кубка африканських націй із командою Тунісу через перестрілку урядових військ Камеруну із сепаратистами.

Збройний конфлікт розпочався на заході Камеруну, неподалік тренувальної бази Лімбе, яку Малі та Гамбія використовують під час проведення турніру.

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Збірній Малі довелося зупинити тренування лише за кілька годин до початку гри з Тунісом. Згідно з повідомленнями місцевих медіа, на Центральному ринку міста Буеа під час обстрілу загинули двоє людей, ще п'ятеро отримали поранення.

Сепаратисти виступили проти проведення ігор у західній частині країни та вже взяли на себе відповідальність за напади.

Як зіграли Малі та Туніс

Матч на Кубку африканських націй між Тунісом та Малі закінчився скандалом. Причиною цьому стали рішення арбітра, який достроково закінчив гру:

Судити цей матч довірили Янні Сіказве з Замбії. Саме він дав фінальний свисток у матчі на 85-й хвилині. Але йому дали знати про те, що він допустився помилки. Тож гра була поновлена.

Але футболісти навіть не зіграли офіційно встановлений час. На 89:47 хвилині арбітр знову дав свисток про закінчення гри.

Сам матч закінчився мінімальною перемогою Малі з рахунком 1:0. Гол було забито на початку другого тайму з пенальті. На 77-й хвилині Туніс міг зрівняти рахунок, але Хазрі не забив з пенальті.