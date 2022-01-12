Вооруженный конфликт начался на западе Камеруна, недалеко от тренировочной базы Лимбе, которую Мали и Гамбия используют во время проведения турнира.

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Сборной Мали пришлось остановить тренировку всего за несколько часов до начала игры с Тунисом. Согласно сообщениям местных медиа, на Центральном рынке города Буэа при обстреле погибли два человека, еще пятеро получили ранения.

Сепаратисты выступили против проведения игр в западной части страны и уже взяли на себя ответственность за нападения.

Как сыграли Мали и Тунис

Матч на Кубке африканских наций между Тунисом и Мали окончился скандалом. Причиной этому стали решения арбитра, досрочно закончившего игру:

Судить этот матч доверили Янни Сиказве из Замбии. Именно он дал финальный свисток в матче на 85-й минуте. Однако ему сообщили о том, что он допустил ошибку. Так что игра была возобновлена.

Но футболисты даже не сыграли официально установленное время. На 89:47 минуте арбитр снова дал свисток об окончании игры.

Сам матч закончился минимальной победой Мали со счетом 1:0. Гол был забит в начале второго тайма с пенальти. На 77-й минуте Тунис мог сравнять счет, но Хазри не забил с пенальти.