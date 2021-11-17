Дежавю українки: Терлюга знову програла переможниці Олімпіади на чемпіонаті світу з карате

У Дубаї продовжується чемпіонат світу з карате. Срібна призерка Олімпіади-2020 з України Анжеліка Терлюга програла у третьому раунді.

Друга поспіль поразка від суперниці з Болгарії

29-річна одеситка прилетіла у Дубаї у статусі срібної призерки Олімпійських ігор у Токіо. Анжеліка Терлюга – лідер рейтингу у своїх ваговій категорії, тому на неї українські прихильники карате покладали багато надій на першому серйозному старті після Олімпіади.

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Українка стартувала з впевненої перемоги над кореянкою (6:0), а вже у другому поєдинку пулу здолала представницю Бразилії (0:5). Переможний шлях Терлюги зупинила каратистка з Болгарії Івет Горанова. Саме ця суперниця завдала Анжеліці поразки у фінал Олімпіади у ваговій категорії до 55 кілограмів. Тоді сутичка завершилась із рахунком 1:5 на користь Горанової.

Терлюга принесла Україні "срібло" Олімпійських ігор-2020. У Токіо карате вперше увійшло в олімпійську програму.

У Дубаї Івет знову завдала поразки українці – 3:5. Вона вдруге поспіль зупиняє Терлюгу на великих змаганнях.

Виступи українок на чемпіонаті світу