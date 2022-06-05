Дежавю із попередньою грою: заявка України на матч проти Уельсу у боротьбі за ЧС-2022
Джерело:УАФ
Збірна України 5 червня може вперше за 16 років пробитись на чемпіонат світу-2022. Тренерський штаб визначився із заявкою на гру проти Уельсу.
Без жодних змін
Тренерський штаб на чолі з Олександром Петраковим вирішив не відлякувати фортуну та оголосив заявку команду, яка була у попередньому поєдинку. У списку не відбулось жодної зміни у порівнянні з грою проти Шотландії.
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Місця у списку знову не знайшлось голкіперу Реала Андрію Луніну, захиснику Динамо Денису Попову та нападнику Данилу Сікану, який на правах оренди виступає за німецьку Ганзу.
Також поза заявкою опинився дебютант збірної Данило Ігнатенко, який лише після гри проти Шотландії прибув у розташування головної команди країни.
На щастя, у матчі проти шотландців вдалось уникнути травм, тому команда підходить до Уельсу у повній бойовій готовності.
Заявка збірної України
- Воротарі: Георгій Бущан (Динамо), Андрій Пятов (Шахтар), Дмитро Різник (Ворскла)
- Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Сирота, (усі – Динамо), Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – Шахтар), Віталій Миколенко (Евертон), Едуард Соболь (Брюгге), Тарас Качараба (Славія)
- Півзахисники: Тарас Степаненко, Михайло Мудрик (обидва – Шахтар), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко (усі – Динамо), Олександр Піхальонок (СК Дніпро-1), Андрій Ярмоленко (Вест Хем), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті), Руслан Маліновський (Аталанта), Олександр Зубков (Ференцварош)
- Нападники: Артем Довбик (СК Дніпро-1), Роман Яремчук (Бенфіка).
Відзначимо, що без підтримки 12-го гравця наша збірна точно не залишиться. Українські фанати розкупили усі квитки на гостьовий сектор у Кардіффі.
Як "синьо-жовті" провели півфінал відбору
- Не так багато людей вірили у перемогу України над Шотландією. Війна, відсутність ігрової практики у команди та психологічний стан через бойові дії. Усе це могло стати на заваді здобути позитивний результат. Але підопічні Петракова довели усім своє бажання на шляху до Мундіалю.
- У першому таймі рахунок відкрив Андрій Ярмоленко. Капітан красиво перекинув голкіпер після неймовірного пасу від Руслана Маліновського з глибини поля.
- По перерві майже одразу подвоїв перевагу українців Роман Яремчук.
- Далі ініціатива перейшла до шотландців, які відквитали один м'яч.
- Крапку у матчі поставив Артем Довбик – 1:3.
- Тепер "синьо-жовтим" потрібно зробили фінальний крок у боротьбі за путівку у Катар. Футболісти за крок від того, щоб втілити прохання українських військових у реальність.