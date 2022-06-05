Дежавю із попередньою грою: заявка України на матч проти Уельсу у боротьбі за ЧС-2022

Збірна України 5 червня може вперше за 16 років пробитись на чемпіонат світу-2022. Тренерський штаб визначився із заявкою на гру проти Уельсу.

Без жодних змін

Тренерський штаб на чолі з Олександром Петраковим вирішив не відлякувати фортуну та оголосив заявку команду, яка була у попередньому поєдинку. У списку не відбулось жодної зміни у порівнянні з грою проти Шотландії.

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Місця у списку знову не знайшлось голкіперу Реала Андрію Луніну, захиснику Динамо Денису Попову та нападнику Данилу Сікану, який на правах оренди виступає за німецьку Ганзу.

Також поза заявкою опинився дебютант збірної Данило Ігнатенко, який лише після гри проти Шотландії прибув у розташування головної команди країни.

На щастя, у матчі проти шотландців вдалось уникнути травм, тому команда підходить до Уельсу у повній бойовій готовності.

Заявка збірної України

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо), Андрій Пятов (Шахтар), Дмитро Різник (Ворскла)

Георгій Бущан (Динамо), Андрій Пятов (Шахтар), Дмитро Різник (Ворскла) Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Сирота, (усі – Динамо), Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – Шахтар), Віталій Миколенко (Евертон), Едуард Соболь (Брюгге), Тарас Качараба (Славія)

Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Сирота, (усі – Динамо), Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – Шахтар), Віталій Миколенко (Евертон), Едуард Соболь (Брюгге), Тарас Качараба (Славія) Півзахисники: Тарас Степаненко, Михайло Мудрик (обидва – Шахтар), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко (усі – Динамо), Олександр Піхальонок (СК Дніпро-1), Андрій Ярмоленко (Вест Хем), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті), Руслан Маліновський (Аталанта), Олександр Зубков (Ференцварош)

Тарас Степаненко, Михайло Мудрик (обидва – Шахтар), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко (усі – Динамо), Олександр Піхальонок (СК Дніпро-1), Андрій Ярмоленко (Вест Хем), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті), Руслан Маліновський (Аталанта), Олександр Зубков (Ференцварош) Нападники: Артем Довбик (СК Дніпро-1), Роман Яремчук (Бенфіка).

Фінал плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 Уельс – Україна відбудеться 5 червня на стадіоні "Кардіфф Сіті". Стартовий свисток іспанського судді Антоніо Мігеля Матео Лаоса пролунає о 19:00за київським часом.

Відзначимо, що без підтримки 12-го гравця наша збірна точно не залишиться. Українські фанати розкупили усі квитки на гостьовий сектор у Кардіффі.

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