Дежавю для Луніна: голкіпер зіграє у Кубку Іспанії після одужання від коронавірусу

Андрій Лунін нарешті здав негативний тест на коронавірус. Український воротар за обіцянками Карло Анчелотті отримає місце у рамці воріт Реала у кубковому поєдинку.

Готується до дебюту

Голкіпер Реала 16 грудня вдруге за рік захворів на COVID-19 та відправився на самоізоляцію. Тепер Андрій Лунін вийшов переможцем у дуелі з хворобою та може готуватись до наступних матчів "Королівського клубу".

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22-річний воротар ще перед хворобою отримав обіцянку від тренерського штабу – вийти у рамці воріт Реала на кубковий матч проти Алькояно.

Зустріч проти Алькояно стане другим для підопічних Карло Анчелотті у новому 2022 році. Поєдинок 1/16 фіналу відбудеться 5 січня.

Цікаво, що саме проти цього клубу у Кубку Лунін вперше дебютував за "вершкових". Однак цей поєдинок Андрій волів би забути. Мадридський клуб ганебно програв та вилетів із турніру, а українець діяв протягом гри не надто впевнено.

Якщо Лунін вийде у старті в Кубку Короля, то це буде його дебют за клуб із Мадрида у сезоні-2021/2022. Воротар збірної України програє конкуренцію іменитому бельгійцю Тібо Куртуа.

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Разом з українцем одужав Іско. Ще раніше негативний тест отримали Гарет Бейл, Родріго Гоеса, Давід Алаба, Лука Модріч та Марсело. На самоізоляції продовжує бути Марко Асенсіо.

Наступний матч Реал зіграє на виїзді проти Хетафе у чемпіонаті Іспанії (2 січня).

2021-й рік "Королівський клуб" завершив лідером Ла Ліги. За 19 турів команда здобула 46 очок, випереджаючи найближчого конкурента, яким є Севілья, на 8 балів.