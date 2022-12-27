Цього року більшість легіонерів залишили УПЛ через війну, яку Росію розв'язала на території України. Все завдяки правилу ФІФА, яка дозволила гравцям-іноземцям в односторонньому порядку призупиняти контракти.

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Одним із них став вінгер Динамо Вітіньо, який ще в березні пішов в оренду до Атлетіко Паранаенсе. Строк договору діє до 31 грудня, тому з початку 2023 року бразилець має повернутися у київський клуб.

Проте вінгер не має наміру залишатись у стані "біло-синіх". В чергу за Вітіньо вже вишикувались європейські клуби. Як повідомляють іспанські ЗМІ, Севілья має намір взяти 23-річного футболіста в оренду.

При цьому андалусійцям ще треба буде поборотись за бразильця, адже у його послугах також зацікавлені Бенфіка та Аякс. Очікується, що Динамо нічого не заробить на цьому трансфері, адже Вітіньо знову скористається правилом ФІФА.

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Контракт бразильця з киянами розрахований до 2026 року. До Києва Вітіньо переїхав влітку минулого року як раз із Атлетіко Паранаенсе. За півсезону в Динамо вінгер провів 13 матчів, забивши три голи.