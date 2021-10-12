Деякі гравці збірної України можуть не зіграти з боснійцями: причина

Наставник збірної України з футболу Олександр Петраков розповів про атмосферу у Львові перед матчем з боснійцями. Поєдинок відбудеться 12 жовтня на стадіоні "Арена Львів".

Які гравці можуть не зіграти з боснійцями

Петраков зазначив, що Львів живе футболом, а місцеві впізнають гравців та бажають перемоги.

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Ми тільки приїхали, потрібно було до банкомату йти, і всі люди йдуть, дізнаються, руками махають, бажають всі перемоги. Так добре, відчувається, що все місто живе футболом,

– сказав коуч.

На питання стосовно ситуації з Соболем, Петраков відповів, що наразі не може нічого сказати.

За його словами, Едуард Соболь, Віктор Корнієнко, Микола Матвієнко, Сергій Сидорчук, Олександр Тимчик мали цілий день проблеми зі здоров'ям – нежить та головний біль.

"Побачимо, зараз не можу нічого сказати", – додав в кінці тренер.

Матч Україна – Боснія і Герцеговина відбудеться 12 жовтня на стадіоні "Арені Львів", стартовий свисток пролунає о 21:45.