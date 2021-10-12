Які гравці можуть не зіграти з боснійцями
Петраков зазначив, що Львів живе футболом, а місцеві впізнають гравців та бажають перемоги.
Цікаво Без дебютанта: заявка збірної Україна на ювілейний матч із боснійцями у Львові
Ми тільки приїхали, потрібно було до банкомату йти, і всі люди йдуть, дізнаються, руками махають, бажають всі перемоги. Так добре, відчувається, що все місто живе футболом,
– сказав коуч.
На питання стосовно ситуації з Соболем, Петраков відповів, що наразі не може нічого сказати.
За його словами, Едуард Соболь, Віктор Корнієнко, Микола Матвієнко, Сергій Сидорчук, Олександр Тимчик мали цілий день проблеми зі здоров'ям – нежить та головний біль.
"Побачимо, зараз не можу нічого сказати", – додав в кінці тренер.