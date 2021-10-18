У дев'ятку з 35 метрів: син легенди Шахтаря забив неймовірний гол у Другій лізі – відео

У матчі 14-го туру Другої ліги маріупольський Яруд у домашніх стінах декласував клуб з Одеси Реал Фарма (6:0). Капітан господарів Кирило Матвєєв забив один з найкрасивіших м'ячів сезону у цій зустрічі.

Один з найкращих голів сезону

За рахунку 3:0 Кирило Матвєєв зважився на дальній удар метрів з 35 і не прогадав. М'яч за неймовірною траєкторією залетів у лівий верхній від воротаря кут. Голкіпер одеситів опинився у напівпозиції і відбити його не зміг.

До слова Ярмоленко зіграв 1 хвилину за Вест Хем, Маліновський встановив антирекорд в Аталанті

Відео голу Матвєєва

Додамо, що гості завершували матч з польовим гравцем на воротах і встигли пропустити ще двічі.

Для Матвєєва це був перший гол в сезоні. Він є сином легендарного бомбардира Шахтаря 1990 – 2000 років Олега Матвєєва.