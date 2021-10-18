Один из лучших голов сезона

При счете 3:0 Кирилл Матвеев решился на дальний удар метров с 35 и не прогадал. Мяч по невероятной траектории залетел в левый верхний от вратаря угол. Голкипер одесситов оказался в полупозиции и отбить его не смог.

К слову Ярмоленко сыграл 1 минуту за Вест Хэм, Малиновский установил антирекорд в Аталанте

Видео гола Матвеева

Добавим, что гости завершали матч с полевым игроком в воротах и успели пропустить еще дважды.

Для Матвеева это был первый гол в сезоне. Он является сыном легендарного бомбардира Шахтера 1990 – 2000 лет Олега Матвеева.