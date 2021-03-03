Девін Хейні запропонував Ломаченку бій: дата

3 березня 2021 , 14:27
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

Американець Девін Хейні після перепалки з Василем Ломаченком вирішив перейти до конкретики. 22-річний боксер пропонує українцю провести бій вже цього року.

Ти зробиш наш бій?

Ломаченко та Хейні вирішили з'ясовувати відносини у твітері. Боксери завершили на обговоренні титулу франчайзингового чемпіона, яким володів Ломаченко.

До теми Ломаченко продовжив словесну перепалку з потенційним суперником

Це звання у 2020 році дозволило Ломаченку уникнути обов'язково захисту титулу проти Хейні. У підсумку Василь отримав шанс зустрітися з Теофімо Лопесом.

"Що тобі дасть, якщо я скажу, хто прийняв рішення про мій франчайзинговий титул? Ти зробиш наш бій?", – написав Ломаченко у твітері.

У відповідь непереможний Хейні натякнув, що готовий зустрітися з 34-річним українцем.

Я вільний в кінці квітня або на початку травня,
– відповів Хейні.

  • Попередній бій Василь Ломаченко провів у жовтні 2020 року, коли програв Лопесу титули WBC, WBA, WBO.
  • Через травму плеча українець тільки у 2021 році повернувся до тренувань. Боксер вирішив залишитися у легкій вазі та анонсував повернення вже навесні.
  • Боб Арум, промоутер Ломаченка, заявляв, що український боксер має декілька варіантів щодо наступного поєдинку. Одним із них є саме Хейні.
  • Хейні провів 25 поєдинків та всі виграв. У його активі 15 перемог нокаутом.