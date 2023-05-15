"Василю, тобі час на вихід": Хейні зробив зухвалу заяву напередодні мегафайту з Ломаченком

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Девін Хейні пообіцяв відправити на пенсію українського боксера Василя Ломаченка. Проте свої гучні заяви "Мрії" потрібно ще втілити на рингу.

20 травня в американському Лас-Вегасі відбудеться довгоочікуваний поєдинок, в якому зустрінуться абсолютний чемпіон легкої ваги Девін Хейні та колишній король дивізіону Василь Ломаченко. Цей бій стане останнім шансом українського боксера втілити свою найзаповітнішу мрію – стати абсолютом.

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Хейні: Ломаченко потрапив у пастку

24-річний Хейні вважається фаворитом битви проти вікового Ломаченка. Напередодні бою американець пообіцяв пришвидшити вихід на пенсію дворазового олімпійського чемпіона.

Я його прикінчу. Завершу його кар'єру. Поб'ю його так, що він ніколи не буде колишнім. Завершу його главу у боксі. Вже давно ганяюсь за цим боєм. І він нарешті відбудеться. Це шах та мат! Він потрапив у мою пастку. Я б побив його де завгодно. Навіть в Україні. Готуємось до найкращої версії Ломаченка. Вивчаю його найкращі бої. Василю, тобі час на вихід. Прощавай!,

– заявив Хейні.

Тож абсолютний чемпіон світу пообіцяв завершити еру в боксі Василя Ломаченка. Зрозуміло, що "Мрія" гучними заявами намагається привернути більше уваги до поєдинку. А от чи вдасться йому виконати свою обіцянку – дізнаємося 20 травня.

До слова. Українські шанувальники боксу не побачать бій в прямому ефірі. Медіасервіс MEGOGO не буде транслювати поєдинок Ломаченко – Хейні.

Нагадаємо, що Хейні чекав зустрічі з Ломаченком з 2019 року. Американець здобув на профі-рингу 29 перемог у 29 поєдинках, в тому числі 15 нокаутом.