Раніше стало відомо, що ДТП, у яку нещодавно потрапив нападник Динамо, не є причиною його відсутності на футбольному полі. Ігор Циганик висунув свою версію, чому Мірча Луческу не використовує Владислава Супрягу у грі.

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Інша версія відсутності ігрової практики Супряги

За словами відомого коментатора, 23-річний футболіст не потрапляє у стартовий склад Динамо на офіційні ігри через погану фізичну форму. Начебто Супряга програє конкуренцію іншим форвардам, які є у розташуванні румунського спеціаліста.

На думку Циганика, що нещодавня аварія немає ніякого стосунку до невиходу Супряги на футбольне поле. На щастя, Владислав не постраждав у ДТП, що не скажеш про його автівку.

Нагадаємо, що у заявці київського клубу є троє гравців, які грають на вістрі атаки – Супряга, Владислав Ванат та Ерік Рамірес, який нещодавно повернувся до столичної команди.

Динамо з 33 очками посідає 4-те місце, поступаючись третій Зорі лише одним балом. До другого Дніпра-1 та лідера УПЛ Шахтаря відставання у 3 та 6 пунктів.

Кар'єра Владислава Супряги пішла на дно