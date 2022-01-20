Десна подала скаргу через скандальний перехід Калітвінцева до Олександрії

Чернігівська Десна подала скаргу до палати з вирішення спорів УАФ через перехід півзахисника Владислава Калітвінцева до Олександрії.

Владислав Калітвінцев став гравцем Десни влітку 2019 року. В січні 2021 року, коли в чернігівському клубі виникли проблеми, гравець покинув команду. Та підписав угоду з Олександрією.

Варто відзначити, що Олександрія під час представлення новачків команди не вказала умови, на яких підписала договір з Калітвінцем.

Згодом виявилося, що у футболіста ще чинна угода з Десною. І в чернігівському клубі не мають наміру просто так відпускати гравця. Хоча перед ним є чимала заборгованість.

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Тож для вирішення цієї ситуації Десна вирішила звернутися до палати з вирішення спорів УАФ зі скаргою на дії Олександрії. В чернігівському клубі вважають, що Калітвінцев або має продовжити виступати за них, або Олександрія повинна виплатити компенсацію за перехід футболіста.

Проблеми з гравцями в Десни

Варто додати, що в Десні зараз чи не кожен гравець "на рахунку". Адже на клуб накладений "трансферний бан", через який він не може реєструвати нових футболістів. Натомість чимало гравців покинули Чернігів цієї зими – в них закінчилися контракти: