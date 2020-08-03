19-річний український вінгер донецького "Шахтаря" Михайло Мудрик вміє робити різні трюки з м'ячем. Все це він розміщує в своїх соціальних мережах.

Популярний сервіс 433 розмістив у себе ролик Мудрика і за добу його переглянули вже понад 2 мільйони користувачів. Мудрик стає дуже популярним в мережі, пише Sport.ua.

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Техніка Михайла Мудрика

Михайло Мудрик вважається одним з найперспективніших українських футболістів. Гравець вже провів на дорослому рівні 10 матчів в оренді за "Арсенал-Київ".

Раніше Мудрик опублікував ще декілька відео, як він майстерно приймає м'яч після довгої передачі. Схоже, що карантин дозволяє Михайлові відточувати свою майстерність.