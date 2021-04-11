У принциповому поєдинку УПЛ Десна в Чернігові на стадіоні імені Юрія Гагаріна виграла в Олександрії з рахунком 4:1.
Десна – Олександрія 4:1
Голи: Імереков, 33, Тотовицький, 54, 90+2, Гуцуляк, 78– Ковалець, 29
Дивіться також Клуб Другої ліги забив шедевральний гол з центру поля: відео
Першими рахунок відкрили гості – на 29-й хвилині команда Володимира Шарана вийшла вперед після точного удару Кирила Ковальця. Однак, вже через чотири хвилини рахунок зрівняв Максим Імереков.
У другому таймі спершу за Десну відзначився Андрій Тотовицький, потім Олексій Гуцуляк, а вже в компенсований час Тотовицький оформив дубль.
- Чернігівський клуб вийшов на третє місце турнірної таблиці УПЛ, однак у Зорі, яка відстає на одне очко, є два матчі в запасі. Олександрія займає сьому сходинку.
- У наступному турі Десна зустрінеться з Минаєм, а Олександрія поміряється силами зі Львовом.
Десна – Олександрія відеоогляд