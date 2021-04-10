Десна – Олександрія 4:1

Голи: Імереков, 33, Тотовицький, 54, 90+2, Гуцуляк, 78– Ковалець, 29

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Першими рахунок відкрили гості – на 29-й хвилині команда Володимира Шарана вийшла вперед після точного удару Кирила Ковальця. Однак, вже через чотири хвилини рахунок зрівняв Максим Імереков.

У другому таймі спершу за Десну відзначився Андрій Тотовицький, потім Олексій Гуцуляк, а вже в компенсований час Тотовицький оформив дубль.

Чернігівський клуб вийшов на третє місце турнірної таблиці УПЛ, однак у Зорі, яка відстає на одне очко, є два матчі в запасі. Олександрія займає сьому сходинку.

У наступному турі Десна зустрінеться з Минаєм, а Олександрія поміряється силами зі Львовом.

Десна – Олександрія відеоогляд