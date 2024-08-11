Двох дівчат паралізувало: Дерюгіна жорстко пояснила провал гімнасток у фіналі Олімпіади-2024

Головна тренерка збірної України з художньої гімнастики Ірина Дерюгіна прокоментувала виступ своїх підопічних на Олімпійських іграх. Українські спортсменки реально претендували на один з комплектів нагород.

Українські гімнастки пробилися до фіналу групового багатоборства. Після першої вправи дівчата займали другу сходинку проміжної таблиці. Однак нервова напруга далася взнаки.

Читайте також Ексросіянка відвідувала Крим: які фото видалила Варфоломєєв після "золота" на Олімпіаді-2024

Сильний стрес завадив показати гарний результат

Під час виконання вправи з м'ячами та стрічками українки допустили прикрі помилки та вибули з боротьби за медалі. У підсумку дівчата завершили фінал лише на сьомому місці.

Тренерка з художньої гімнастики Ірина Дерюгіна не приховувала свого розчарування. Вона жорстко розкритикувала двох своїх підопічних, які підвели команду.

Ну, у двох просто параліч (Кіри Ширикіної та Аліни Мельник – 24 Канал). Їх паралізувало. Навіть не реагували. Не змогли. В однієї параліч у 16 років, в іншої – у 18. Не вдалося. Якби всі зробили, то були б медалі. Тому що реально сильна команда, усе в них є. Але на жаль. Чесно, дві – Височанська і Баєва – на рівні пройшли. І навіть Перемета. А дві от стресонули. Дуже шкода,

– сказала Дерюгіна.

Нагадаємо, що збірна України завершила виступ на Олімпійських іграх в Парижі з 12 медалями: три золоті, п'ять срібних та чотири бронзові. В медальному заліку Україна посіла 22 місце.