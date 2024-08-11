Колишня російська спортсменка здобула золоту медаль Олімпіади-2024. Дар'я посіла перше місце в індивідуальному багатоборстві з художньої гімнастики.

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Дар'я Варфоломєєв почистила Інстаграм

Після того як ексросіянка опинилась на п'єдесталі у Парижі, вона вирішила видалити фото зі своїх соцмереж, де вона перебуває у окупованому Криму. Вармфоломєєв прибрала світлину зі своїх виступів у Алушті у 2021 році.

Видалені фото Варфоломєєв:



Фото Дар'ї Варфоломєєв з окупованого Криму

На ще одній світлині з Криму гімнастка вирішила змінити геолокацію на Німеччину. До цього Варфоломєєв видалила фотографії на фоні карти у яких окуповані українські території позначені як Росія.

На церемонії вручення медалей ексросіянка отримала золоту медаль від колишнього президента Національного олімпійського комітета України – Сергія Бубки.

ілвл