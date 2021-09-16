Суперник Дерев'янченка проведе бій з іншим боксером
24-річний Мунгія вирішив не спішити з поєдинком проти досвідченого Дерев'янченка. Хайме зустрінеться з Габріелем Росадо.
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Цю інформацію повідомив журналіст Дан Рафаель. За його інформацією, на 17 вересня були призначені промоутерські торги на бій Мунгія – Дерев'янченко
Проте в команді мексиканця вирішили провести бій проти Росадо. Повідомляється, що на рішення боксера начебто вплинула зміна промоутерської компанії.
Донедавна Мунгія співпрацював з Golden Boy, однак тепер боксера пов'язують з DAZN. Мунгія планує зустрітися з Дерев'янченком після поєдинку з Росадо.
Інформацію підтвердили у WBC
Президент Всесвітньої боксерської ради Маурісіо Сулейман повідомив, що WBC задовольнила бажання Мунгія провести бій з Габріелем Росадо.
WBC підтверджує прийняття запиту Хайме Мунгія продовжити контракт на жовтневий бій проти Росадо, а потім перейти до елімінатора проти Дерев'янченка,
– написав Сулейман у твітері.
Таким чином, бій Дерев'янченка з Мунгія не відбудеться найближчим часом.
Що буде на кону бою Дерев'янченко – Мунгія
- Українець та мексиканець повинні визначити обов'язкового претендента на титул чемпіона світу за версією WBC у середній вазі. Титул утримує непереможний американець Джермалл Чарло.
- Свій попередній бій Дерев'янченко провів саме проти Чарло. У вересні 2020 року Сергій бився з Чарло за титул WBC і поступився одноголосним рішенням суддів.
- У 2018 та 2019 роках українець двічі програв поєдинки за вакантний пояс IBF. Спершу Сергій поступився Даніелю Джейкобсу, після чого сумнівно програв титул Геннадію Головкіну.