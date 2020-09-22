Сергій Дерев'янченко – Джермалл Чарло: де дивитися бій за титул WBC / 24 канал

Український боксер середньої ваги Сергій Дерев'янченко у ніч з 26 на 27 вересня проведе бій за титул чемпіона світу за версією WBC. Суперником українця стане чинний володар поясу WBC – непереможний американець Джермалл Чарло. Переглянути поєдинок за титул WBC можна в Україні.