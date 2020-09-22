Сергій Дерев'янченко – Джермалл Чарло: де дивитися бій за титул WBC
Український боксер середньої ваги Сергій Дерев'янченко у ніч з 26 на 27 вересня проведе бій за титул чемпіона світу за версією WBC. Суперником українця стане чинний володар поясу WBC – непереможний американець Джермалл Чарло. Переглянути поєдинок за титул WBC можна в Україні.
Поєдинок Сергій Дерев'янченко – Джермалл Чарло в Україні покаже винятково телеканал "Інтер".
До теми Український боксер Дерев'янченко проведе бій за титул WBC проти Джермалла Чарло
Початок трансляції поєдинку Дерев'янченко – Чарло розпочнеться 27 вересня о 04:15 за київським часом.
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