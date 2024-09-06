"Наш всесвіт": футболіст збірної України вперше став батьком – щемливі фото
Джерело:Денис Попов
У середу, 4 вересня, у 25-річного центрального захисника київського Динамо та збірної України Дениса Попова сталася щаслива подія. У нього народився первісток.
Про це з деяким запізненням повідомив сам футболіст і його друга половинка Дарія. Вони похвалилися щемливими фото у своїх соцмережах.
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Щаслива подія в родині Попових
На одному з них зображено крихітні ручки у батьківських долонях. У пари народився син, якого назвали Данилом.
"Даня. Наш всесвіт. 04/09/2024", – написала щаслива матуся.
У Дениса Попова народився син / Фото з соцмереж футболіста
Вітаємо з появою маленького дива! Нехай росте здоровим, а кожен день буде сповнений любовʼю та щастям,
– привітало пару Динамо.
Нагадаємо, що раніше Денис Попов отримав виклик у національну збірну України, проте не зміг приєднатися до команди через проблеми зі спиною. Тож зараз він отримав можливість насолодитися часом із сім'єю та розділити з нею ці щасливі моменти.