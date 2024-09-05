5 вересня через свої соцмережі українська фехтувальниця оголосила про заручини. Італійський фехтувальник Луїджі Самеле зробив пропозицію руки та серця.

До теми "Я сказала так": що відомо про особисте життя Ольги Харлан, яка заручилася з італійцем

Харлан виходить заміж

Дивлячись на спільне фото щасливої пари, освідчення відбулось на узбережжі. Цікаво, що 4 вересня Ольга Харлан відсвяткувала своє 34-річчя. Ймовірно, що освідчення було якраз у день народження Ольги.

"Несподівано" сказала "так",

– іронічно підписала фото Ольга.



Ольга Харлан виходить заміж / Фото з інстаграму фехтувальниці

Українські спортсмени вже "залетіли" у коментарі під публікацією, аби привітати пару. Із особливою подією Ольгу та її нареченого вже привітали Дар'я Білодід, Олег Верняєв, Юлія Левченко, Анжеліка Терлюга, Вікторія Ткачук та інші.

Відзначимо. Ольга вже була одружена за українським фехтувальником Дмитром Бойком. Але пара не витримала випробування відстанню, адже Бойко переїхав працювати у США, а Ольга не хотіла їхати із України. Тому пара офіційно розлучилась.

Цікаво, що і Ольга, і Луїджі на останніх Олімпійських іграх у Парижі здобули "бронзи" в особистих змаганнях. Також Харлан стала олімпійською чемпіонкою у команді. Завдяки цим медалям уродженка Миколаєва стала найтитулованішою українською спортсменкою в історії Олімпіади – шість нагород.

У доробку Самеле вже є чотири олімпійські медалі – по два "срібла" та "бронзи".