Про це з деяким запізненням повідомив сам футболіст і його друга половинка Дарія. Вони похвалилися щемливими фото у своїх соцмережах.

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Щаслива подія в родині Попових

На одному з них зображено крихітні ручки у батьківських долонях. У пари народився син, якого назвали Данилом.

"Даня. Наш всесвіт. 04/09/2024", – написала щаслива матуся.

У Дениса Попова народився син / Фото з соцмереж футболіста

Вітаємо з появою маленького дива! Нехай росте здоровим, а кожен день буде сповнений любовʼю та щастям,

– привітало пару Динамо.

Нагадаємо, що раніше Денис Попов отримав виклик у національну збірну України, проте не зміг приєднатися до команди через проблеми зі спиною. Тож зараз він отримав можливість насолодитися часом із сім'єю та розділити з нею ці щасливі моменти.