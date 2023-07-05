Олександрія не розраховує на Сергія Рибалку у наступному сезоні. Проте новачок УПЛ плекає надію здобути півзахисника у свої ряди.

Варте уваги "Я як батько для гравців Шахтаря": Йовічевіч вперше прокоментував відставку з донецького клубу

Час допомогти нужденним

Олександрія, яка втратила єврокубкове місце у останньому турі сезону, по трохи змінює свій колектив. Зокрема, під чистку потрапив і досвідчений Сергій Рибалка, якого "містяни" відсторонили від першої команди. Наразі ексгравець збірної України тренується із молодіжним складом "жовто-чорних", а саме із U-19. Такий жест зі сторони керівництва Олександрії символізує про те, що колектив не розраховує на маститого півзахисника у майбутній кампанії, футболіст наразі просто підтримує свою форму.

Цікаво, що контракт Рибалки із "жовто-чорними" розрахований ще на один рік, та от "маринувати" Сергія у команді ніхто не збирається, ба більше, з'явилися охочі, які жадають попрацювати із досвідченим футболістом. Мова йде про черкаський ЛНЗ, який у наступному сезоні тільки дебютує в рамках Української Прем'єр-ліги, а тому колектив потребує досвідчених кадрів у своєму складі (раніше "виробники насіння" підсилились лідером Вереса). Таким чином, Рибалка зможе продовжити свою кар'єру та допомгти нужденним.

Футбольний шлях півзахисника