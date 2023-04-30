Приніс цим перемогу команді: Костишин знову відзначився за свій американський колектив – відео
Денис Костишин продовжує підкорювати США. Український півзахисник вкотре відзначився за Ель Пасо.
Ель Пасо, за який виступає Денис Костишин, здолав Сан-Дієго Лоял з рахунком 2:1. Саме українець приніс перемогу своєму колективу, пише 24 Канал.
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Приносить свій результат
Денис Костишин зміг відзначитися у матчі другого за силою дивізіону США. Український півзахисник записав м'яч на свій рахунок за рахунку 1:1. На 65-ій хвилині зустрічі Костишин та його партнери по команді провели хорошу комбінацію, завдяки якій Денис опинився в карному майданчику суперника. Українець у свою чергу без зайвих проблем переграв ворожого голкіпера та оформив перемогу для своєї команди. За три хвилини Дениса замінили.
Костишин вдруге забив у футболці Ель Пасо за 7 проведених поєдинків. Також на рахунку українського футболіста ще є один асист.
Переможний гол Дениса Костишина (2:40):
Виступи українського півзахисника
- Свій футбольний шлях Денис розпочав у стані Дніпра, та заявив про себе уже у футболці ковалівського Колоса, під керівництвом свого батька Руслана Костишина. За "хліборобів" гравець провів 75 матчів та забив 12 голів.
- Тільки-но приєднавшись до Олександрії у 2022-му році, Денис прийняв неочікуване рішення задарма переїхати до другого дивізіону чемпіонату США.
- Костишин виступав за молодіжні збірні України, проте до основної команди дістатись йому поки що ще не вдалось.
- Transfermarkt оцінює українського футболіста у 300 тисяч євро