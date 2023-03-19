Денис Костишин забив свій дебютний гол за Ель Пасо у програному матчі проти Детройта (1:3). До того ж, український півзахисник став найкращим серед гірших за підсумками матчу, пише 24 канал.
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Дебютний гол не за найкращих умов
Денис Костишин розпочав поєдинок зі стартових хвилин. Поразка від Детройта стала уже третьою для Ель Пасо у поточному сезоні, проте українець зміг подарувати надію фанатам своєї команди та трішки потішити своє его.
За рахунку 0:1 Денис зміг забити ефектний гол з лінії карного майданчика. Український півзахисник сильний та точним ударом головою відправив м'яч у правий кут воріт суперника, вирівнявши ваги матчу. Проте Ель Пасо за підсумками гри таки поступився Детройту
Українець ж був визнаним найкращим гравцем своєї команди у програному матчі, отримавши найвищу оцінку – 7,4 від Sofascore. За час, проведений на полі, Денис завдав по воротах 2 удари, ще два постріли пройшли повз, віддав 2 ключові паси, а також 2 з чотирьох довгих навісів, а точність його передач становила 85 відсотків.
Команда Костишина виступає у другому за силою футбольному турнірі США, а саме у чемпіонаті Західної конференції. Після трьох зіграних турів Ель Пасо посідає останнє місце змагань, не маючи жодного залікового бала у активі.
Відео гола Дениса Костишина:
Кар'єра українського півзахисника
- Свій футбольний шлях Денис розпочав у стані Дніпра, та заявив про себе уже у футболці ковалівського Колоса, під керівництвом свого батька Руслана Костишина. За "хліборобів" гравець провів 75 матчів та забив 12 голів.
- Тільки-но приєднавшись до Олександрії у 2022-му році, Денис прийняв неочікуване рішення задарма переїхати до другого дивізіону чемпіонату США.
- Костишин виступав за молодіжні збірні України, проте до основної команди дістатись йому поки що ще не вдалось.
- Transfermarkt оцінює українського футболіста у 300 тисяч євро.