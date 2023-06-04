Команда Дениса Костишина Ель-Пасо у 13 турі USL грала на виїзді з Нью-Мексико. Долю зустрічі вирішив єдиний гол, який забив український хавбек, пише 24 Канал.

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На 71-й хвилині поєдинку Денис Костишин головою замкнув навіс з лівого флангу партнера по команді. Український хавбек виявився спритнішим за двох захисників та голкіпера, який не чекав такої настирливості від гравця атаки.

Відео голу Костишина

Кар'єра Костишина за океаном