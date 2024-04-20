Господарі поля поступилися з рахунком 1:2. На голи Козака та Богунова вони відповіли взяттям воріт від Костенка лише наприкінці поєдинку вже в компенсований час.

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Маркевич розчарований виступом своєї команди

Після фінального свистка матч прокоментував головний тренер "левів" Мирон Маркевич. Він залишився дуже незадоволений виступом своїх підопічних.

З нашого боку гри сьогодні не було. Напевно, футболісти вже думають, що вони стали великими. Інгулець використав свій момент, зіграв досить непогано, при тому, що ми взагалі не грали. А суперник реалізував свою нагоду. Ми будемо зʼясовувати, тому що так не може бути. Нам ще грати друге коло, треба всіх гравців привести до ладу,

– заявив наставник Карпат.

Мирон Маркевич також оцінив кадрову ситуацію у своїй команді. Він заявив, що відсутності деяких гравців вплинула на невиразний виступ "левів":

"Відсутність Саківа? У нас коли хтось випадає, то одразу проблеми. Зрозуміло, що Саків сьогодні був потрібен. Юрій Романюк грав не на своїй позиції, звідти виник гол. У футболі дрібниць не буває. На жаль, Андрій Булеза травмований, у нас є проблеми з цією позицією".

Щодо суддівства досвідчений наставник не мав нарікань, За словами Маркевича, можливо, якісь помилки були в обидва боки, але йому здалося, що арбітри старалися судити об’єктивно.

Тренер відзначив також емоційний фон навколо команди та заявив, що футболістів треба терміново приводити в почуття, адже сезон ще не завершено.

Ми дуже сильно налаштовували хлопців на цей матч, але… Ще й преса пише, що ми вже у Прем'єр-лізі, тренери нас вітають – це безслідно не минає. Зараз треба дуже жорстко поставитися до наших майбутніх поєдинків. Треба виводити гравців з цього стану,

– сказав Маркевич.

Зазначимо, що поразка від Інгульця стала першою для Карпат з листопада 2023 року. За цей період "леви" провели 7 офіційних поєдинків, у яких здобули всі перемоги.

Дивіться відеоогляд матчу Карпати – Інгулець

Довідка. Наразі львівський клуб продовжує очолювати турнірну таблицю Першої ліги. Карпати мають відрив у 5 очок від найближчого переслідувача Інгульця за 5 турів до кінця чемпіонату.

Наступний матч Карпати зіграють на виїзді 27 квітня. Їх суперником буде СК Полтава.