Гонорар від бою з Менді віддав на ЗСУ: Берінчик про допомогу українським військовим

Український боксер Денис Берінчик навіть після відновлення кар'єри продовжує займатися волонтерською діяльністю. Усі свої кошти спортсмен віддає заради перемоги України.

У грудні минулого року Денис Берінчик тріумфально повернувся на боксерський ринг, вигравши бій у чемпіона Європи за версією EBU Івана Менді. Боксер-патріот відновив свою спортивну кар'єру, але не забув про своїх побратимів на передовій.

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Берінчик: Зараз воюю грошима

Чемпіон EBU та WBO International продовжує допомагати українським військовим, купуючи необхідне обладнання. Саме захисники України вмовили Берінчика повернутися в бокс.

"На початку війни країна була в небезпеці, кожен кинув свої справи та пішов до армії, почав допомагати, займатися волонтерством.

Там де йдуть бойові дії, хлопці мені казали, що я потрібний їм у рингу: "Берінчик, ти вже непогано гасив росіян, тепер наша черга, тож їдь".

Потім уже вишикувалася логістика, тому зараз я воюю вже грошима: генератори, мавікі, допомога загиблим, комусь на ремонт щось, когось індивідуально знаю", – сказав Берінчик.

Берінчик: Хотів купити маєток, але віддав гроші заради перемоги

На кошти, які Берінчик заробив під час чемпіонського бою з Менді, він купив різноманітне військове спорядження.

"Так і було, майже весь гонорар від бою з Менді я віддав на ЗСУ. І до бою я все віддав на війну.

Хотів купити собі якийсь маєток, але віддав усі гроші заради перемоги. Є бригади, які я підтримую. Зараз я їжджу на передову як волонтер", – розповів Берінчик.

Зазначимо, що Денис Берінчик повинен був провести бій в андеркарті мегафайту Усик – Ф'юрі. Проте через зрив поєдинку наразі невідомо, де і з ким українець зустрінеться на рингу. Одним з ймовірних суперників Дениса є мексиканець Ісаак Круз – володар поясів WBC Silver та WBO Inter-Continental у легкій вазі.