Порядні арештанти мене не зрозуміють, – Берінчик про бій з російським репером Моргенштерном

Відомий російський репер Моргенштерн вирішив, окрім шоубізнесу, засвітитися й у спорті. Наразі росіянин не провів жодного поєдинку, але наполегливо шукає суперника.

Берінчик не хоче бити Моргенштерна

У Росії вирішили запитати непереможного українського боксера Дениса Берінчика, чи погодився б він на бій з репером. Денис відповів відмовою.

До слова Берінчик хоче вкрасти суперника Лопеса і здобути титул IBF

Вийшов би я з Моргенштерном? Порядні арештанти мене не зрозуміють, не хочу бити расконтачку,

– сказав Денис.

Зауважимо, що срібний призер олімпійських ігор-2012 з боксу Берінчик вирішив виступити в лізі кулачних боїв. Вже 24 липня він зустрінеться з Артемом Лобовим.

Щодо Моргенштерна, то репер нещодавно підписав контракт з промоушеном Hardcore FC MMA.

Раніше Моргенштерн пообіцяв, що готовий вийти на поєдинок проти російського бійця ММА Олександра Шлеменка за 20 мільйонів доларів.

Ймовірно, російський репер надихнувся американським блогером Логаном Полом. Останній не так давно провів бій проти Флойда Мейвезера.