Поєдинок проходив за стандартними правилами боксу, в форматі 8 раундів по 3 хвилини. Трансляція продавалася за 55 доларів у США. Не було трійки суддів, які зазвичай виставляють бали. Тільки суддя в рингу і головне правило: виживати до кінця. Якщо бій триває 8 раундів – фіксується нічия.

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Логан Пол виявився не подарунком і не випадковою людиною в боксі. Маючи велику перевагу в антропометрії, блогер добре тримав дистанцію і навіть іноді атакував.

Флойд в перших раундах не включався і відсиджувався в захисті. До 4 раунду Логан Пол помітно підсів функціонально, почав клинчувати і пропускати удари.

Однак Мейвезер не поспішав запускати потужні атаки, працюючи упівсили, одиночними ударами. Чи то не міг, чи то не хотів. У підсумку – нічия.

Флойд Мейвезер – Логан Пол: відео

Мейвезер – Пол відеоогляд