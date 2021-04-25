Берінчик зустрівся з Лобовим і провів дуель поглядів: відео

Непереможний український боксер Денис Берінчик вперше зустрівся з ірландським росіянином Артемом Лобовим. Бійці влітку мають провести поєдинок на голих кулаках.
Берінчик зустрівся з Лобовим
Денис Берінчик та Артем Лобов зустрілия у Києві у рамках української ліги кулачних боїв Mahatch.
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Лобов і Берінчик вийшли на центр імпровізованого рингу та декілька секунд дивилися одне одному в очі.
Після цього Денис схопив Артема за голову. У відповідь Лобов також спробував взяти Дениса за голову, після чого передумав та підняв українця.
Відео дуелі поглядів Берінчик – Лобов
Що відомо про бій Берінчик – Лобов
- Попередній бій Берінчика відбувся 21 березня. Український боксер за 3 раунди переміг Хосе Санчеса і вп'яте захистив титул інтернаціонального чемпіона за версією WBO.
- Після поєдинку Денис кинув виклик Артему Лобову. Наступного дня Артем прийняв виклик.
- Поєдинок Берінчик – Лобов відбудеться в Україні 19 червня.