Берінчик зустрівся з Лобовим і провів дуель поглядів: відео

Непереможний український боксер Денис Берінчик вперше зустрівся з ірландським росіянином Артемом Лобовим. Бійці влітку мають провести поєдинок на голих кулаках.

Берінчик зустрівся з Лобовим

Денис Берінчик та Артем Лобов зустрілия у Києві у рамках української ліги кулачних боїв Mahatch.

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Лобов і Берінчик вийшли на центр імпровізованого рингу та декілька секунд дивилися одне одному в очі.

Після цього Денис схопив Артема за голову. У відповідь Лобов також спробував взяти Дениса за голову, після чого передумав та підняв українця.

Відео дуелі поглядів Берінчик – Лобов

Що відомо про бій Берінчик – Лобов