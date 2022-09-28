Вісімка втікачів

Цього літа на трансферному ринку був великий попит на українських футболістів. Зінченко перейшов в Арсенал, Яремчук став гравцем Брюгге, а Ярмоленко поїхав в ОАЕ.

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Втім на вихід з УПЛ майже не було трансферів. На це вплинула війна, оскільки більшості чоловіків від 18 до 60 років не мають право залишати межі України.

Втім, згідно з даними деяких журналістів, частині з них вдалось виїхати під іншим приводом заради трансферу в інші клуби. Особливо тут виділяється трійка ексгравців Руха.

Волонтери-біженці

ЗМІ повідомляють, що Олексій Сич заради переходу до бельгійського Кортрейка зареєструвався волонтером по системі "Шлях". Тим же шляхом пішли його партнери по клубу Данило Кондраков (в Судуву) та Роман Карасюк (Пюнік).

Довідка. "Шлях" – це мобільний додаток для водіїв, які везуть гуманітарні та медичні вантажі. По ньому за кордон можна виїхати чоловікам, але не більше ніж на 30 днів.

Також програму "Шлях" використав і хавбек Дніпра-1 Єгор Ярмолюк, якого цього року підписав Брентфорд. Крім того, були гравці, які взагалі перетнули кордон неофіційно.

Офіційно в Україні

Так, джерело повідомляє, що по Владиславу Кочергіну, який наразі грає у Ракуві, взагалі значиться, що він знаходиться в Україні. Те саме стосується і Юрія Батюшина, який перейшов із Металіста 1925 до грузинської Діли.

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По першому є припущення, що він або дав хабаря на кордоні, або працівники не внесли його виїзд в базу через масовий наплив у перші дні повномасштабної війни. Щодо Батюшина, то журналісти подейкують, що він перебрався до Грузії через окупований Крим.

Впали на хвіст

Крім того, говорять, що були і випадки, коли гравці покидали Україну у складі наших представників у єврокубках. Наприклад, Вячеслав Дубко та Денис Фаворов виїхали по спеціальним дозволам Львівської ОВА та Держприкордонслужби.

Зробили вони це в складі Зорі, яка грала проти Універсітаті в Лізі Конференцій. Додому вони так і не повернулись. Дубко став гравцем бельгійського Дендера, а Фаворов – польської Вечісти.