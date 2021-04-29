Україна програла дебютний матч в Ужгороді
29 квітня 1992 року Україна зіграла товариський матч проти збірної Угорщини. Зустріч в Ужгороді на стадіоні "Авангард" завершувалися поразкою "синьо-жовтих" (1:3).
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Першим автором забитого м'яча за національну команду став нападник Чорноморця Іван Гецко, який в кінці матчу забив за Україну. З того часу дата 29 квітня відзначається як Всеукраїнський день футболу.
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