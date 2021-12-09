Дехто з вас не розуміє, що означає грати за Барсу, – Хаві зірвався на команду

Головний тренер Барселони Хаві у перерві матчу проти Баварії провів серйозну розмову з футболістами. Він сподівався, що це допоможе команді.

Тренер визвірився на підопічних

Хаві не приховував розчарування від гри своєї команди. У перерві він забіг до роздягальні футболістів та почав кричати на них.

До теми Барселона вперше програла під керівництвом Хаві: відео єдиного голу в матчі проти Бетіса

Дехто з вас не розуміє, що означає грати за Барсу,

– наголосив тренер.

Таким чином наставник хотів "розбудити" свою команду. Однак футболісти не відреагували на настанови свого тренера. Вже після завершення поєдинку розчарований Хаві не висловив жодну з претензій гравцям.

"Така наша реальність, нічого з цим вдіяти не можна. Ми зіткнулися з цією ситуацією всі разом, тому маємо разом її й подолати. Від сьогоднішнього дня розпочинається новий етап історії клубу", – сказав Хаві журналістам.