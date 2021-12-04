Перша поразка Хаві
Після того, як Хаві очолив Барселону, команда виграла два матчі, і ще одного разу зіграла внічию. В четвертому матчі прийшла черга поразки.
До теми Яремчук потрапив до сфери інтересів Барселони
Барселона приймала вдома Бетіс. У першому таймі "блаугранас" не надто багато атакували. Натомість у другому таймі мало не затисли суперника біля його воріт. Але бракувало влучності.
Натомість Бетіс єдиний удар в площину воріт у другому таймі перетворив в гол. Відзначився Хуанмі.
Ця поразка відкинула Барселону на сьоме місце в турнірній таблиці. натомість Бетіс піднявся одразу на третю сходинку.
Відео голу Хуанмі